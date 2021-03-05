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воскресенье, 07 марта 2021 20:23

Как украинцы могли воспользоваться войной

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Как украинцы могли воспользоваться войной
Украинцы не воспользовались войной - Бакланова. Фото: Тарас Подолян

Украинцы не воспользовались войной, чтобы скатиться в авторитаризм. Не соблазнились на то, чтобы решать проблемы сильной рукой. Об этом в интервью журналу "Краина" говорит консультантка из стратегий и управления Александра Бакланова.

"Обществу удалось отстаивать свою безопасность, независимость и сохранить ценность свободы. С точки зрения способности строить будущее - это фундаментальный достижение. Каждый раз, когда возникает угроза свободе, общество реагирует жестко. А угроз много, не все внешние. Например, неподотчетность полиции, нереализованная судебная реформа ", - говорит Бакланова.

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Причина страха общества в двух травмах - постколониальной и посттоталитарной, говорит консультантка из стратегий и управления Александра Бакланова.

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