Украинцы будут праздновать Рождество 25 декабря. Но через одно-два поколения - самое интересное в свежем номере журнала "Країна"

7 января Рождество празднуют только четыре православные церкви. Другие провели календарную реформу еще в начале ХХ века. У нас она тоже будет. Но это надо делать очень взвешено, через разъяснительную политику. Через одно-два поколения ситуация разрешится сама собой. Есть положительный опыт церквей, где официально разрешили праздновать Рождество и 25 декабря, и 7 января. Старшее поколение отмечало в январе, молодое - в декабре. В Греции пытались все изменить одним указом. Несогласные создали отдельную церковь, которая сейчас называется старостильники. Поэтому для таких изменений должно быть общественное согласие, которое появится при последовательной разъяснительной работе. Нарабатывать ее нужно не один год. Но все равно это условные вещи, вера - не дата. Древние традиции невозможно сломать одним декретом - их можно заменить новыми традициями.

Об этом, а также о значении томоса для независимости, противодействии влиянию РПЦ на украинскую поместную церковь, проблемы с переходом приходов в ПЦУ и самоустранение Зеленского от поддержки церкви говорим с религиоведом Александром Саганом.

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