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среда, 12 июня 2019 12:58

Украинцы будут отдыхать на 4 дня больше

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Украинцы будут отдыхать на 4 дня больше
Украинцы смогут отдыхать больше. Фото: politeka.net

В Украине хотят увеличить продолжительность отпуска на 4 дня. Сейчас он составляет 24 дня.

С учетом 11 государственных праздников, получится 39 нерабочих дней, за которые работодатель должен заплатить. Больше отдыхают только шахтеры, работники химических предприятий и учителя.

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Сейчас предприятия ориентируются на 50-летний Кодекс законов о труде Украины. Имеет более сотни поправок. Новый должны принять депутаты Верховной Рады. Документ на 400 страниц одобрили в первом чтении два года назад.

"Работаю на небольшом предприятии, директор не ходит в отпуск. Очень не любит, когда кто-то просит отпустить на отдых. Работников дольше, чем на неделю не пускает. Мотивирует работать денежной компенсацией в конце года за неиспользованные дни. Но тех денег недостаточно, чтобы перекрыть отпуск", - говорит дизайнер Оксана Ткаченко из Черкасс.

В новом кодексе предусмотрена возможность работать удаленно, а также дополнительные гарантии выплат беременным. Кроме того, расширили полномочия инспекторов гоструда, которые будут штрафовать за нарушение условий работы.

Отпуск за границей этим летом планируют провести 1,6 млн. украинцев. В среднем платят за недельный отдых $600 с человека. В целом украинцы потратят на летний зарубежный отдых не менее $1 млрд. Это на 25-30% больше, чем в прошлом году.

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Дата
12
июня

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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