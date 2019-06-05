Украинцы будут отдыхать на 4 дня больше

Украинцы смогут отдыхать больше. Фото: politeka.net

В Украине хотят увеличить продолжительность отпуска на 4 дня. Сейчас он составляет 24 дня.

С учетом 11 государственных праздников, получится 39 нерабочих дней, за которые работодатель должен заплатить. Больше отдыхают только шахтеры, работники химических предприятий и учителя.

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Сейчас предприятия ориентируются на 50-летний Кодекс законов о труде Украины. Имеет более сотни поправок. Новый должны принять депутаты Верховной Рады. Документ на 400 страниц одобрили в первом чтении два года назад.

"Работаю на небольшом предприятии, директор не ходит в отпуск. Очень не любит, когда кто-то просит отпустить на отдых. Работников дольше, чем на неделю не пускает. Мотивирует работать денежной компенсацией в конце года за неиспользованные дни. Но тех денег недостаточно, чтобы перекрыть отпуск", - говорит дизайнер Оксана Ткаченко из Черкасс.

В новом кодексе предусмотрена возможность работать удаленно, а также дополнительные гарантии выплат беременным. Кроме того, расширили полномочия инспекторов гоструда, которые будут штрафовать за нарушение условий работы.

Отпуск за границей этим летом планируют провести 1,6 млн. украинцев. В среднем платят за недельный отдых $600 с человека. В целом украинцы потратят на летний зарубежный отдых не менее $1 млрд. Это на 25-30% больше, чем в прошлом году.