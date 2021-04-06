Украинцев ждет резкое похолодание

В столичном регионе ожидаются небольшие осадки. Фото: pixabay.com

6 апреля в Украине без существенных осадков, днем до +12°С.

В западных областях и на Житомирщине ожидается мокрый снег, сообщает Укргидрометцентр. На дорогах гололед.

В Карпатах тоже снег, местами значительный, температура в течение суток -1...6°С. Температура днем +7...12°С. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с.

Завтра в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму значительные дожди, а 8 апреля небольшие дожди и ветер. На остальной территории страны 7 апреля осадки преимущественно в виде мокрого снега, днем местами значительные осадки, налипание мокрого снега. 8 апреля небольшие осадки. Температура 7 апреля в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях +6...11°С. В Карпатах снег, температура ночью -5...10°С, днем -1...6°С.

В столичном регионе ожидаются небольшие осадки. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем +10...12°С.

9-10 апреля в Украине осадков не прогнозируют, лишь ночью 9 апреля в юго-восточной части страны небольшой мокрый снег и дождь. Температура днем 9 апреля +7...13°С, а 10 числа +10...16°С.

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На Пасху, 2 мая, в Украине будет холодно. Традиционной майской жары в этом году ждать тоже не стоит.