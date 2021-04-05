Дожди и мокрый снег: апрель продолжит удивлять погодой

Ближе к выходным температура начнет повышаться. Фото: pixabay.com

6 апреля холодный воздух охватит западную часть Украины, а ветер будет накатывать некомфортными порывами.

Днем ожидается +3...8°C, местами 0...+3°C, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. В Карпатах до -3...8°C.

Похолодание приостановится перед Киевщиной и Винницкой областью. Завтра на востоке, юге, большинстве центральных областей в течение дня ожидается +9...13°C. В западных областях предполагается мокрый снег, в Карпатах возможен сильный снег, а в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях - периодически небольшой дождь. На остальной территории без осадков, только в Крыму местами пройдет незначительный дождь.

В Киеве во вторник еще побудет тепло, в течение дня предполагается +10...13°C. Увеличится облачность, есть вероятность небольшого дождя.

На Благовещение холодная воздушная масса продвинется дальше. Дожди будут переходить в мокрый снег, преимущественно на западе и севере. Левобережье порадует более теплая погода, поэтому там ожидаются преимущественно дожди. Ближе к выходным температура начнет повышаться.

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На Пасху, 2 мая, в Украине будет холодно. Традиционной майской жары в этом году ждать тоже не стоит.