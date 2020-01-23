Украинцев предупредили об опасном ветре

у східних Дождь и мокрый снег наиболее вероятными ожидаются в восточных областях, в центре и местами на ЮгеФото:112.ua

23 января в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый). Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Дождь и мокрый снег наиболее вероятными ожидаются в восточных областях, в центре и местами на Юге. Северо-западный ветер еще удержится порывистым, до сильного. Температура воздуха предполагается без особого разделения на ночь и день, в течение суток около нуля, разве в Карпатах ночью до -3-8 градусов", - пишет Наталья Диденко на своей странице в соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине климат меняется в два раза быстрее, чем в мире

Власти столицы призывают жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

• все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

• если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

• в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

• избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

В конце недели украинцев ожидает потепление до +5 днем.