Украинцев порадуют долгими выходными на этой неделе

16 июня в Украине отмечают Троицу. фото: zak-kor.net

В воскресенье, 16 июня, в Украине отмечают Троицу. В связи с праздником будем иметь 3 выходных подряд - 15-17 июня.

По христианским традициям Троица ежегодно приходится на 50 день после Пасхи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Наши едут во Львов, иностранцы - в Чернобыль", - рассказали особенности туризма в Украине

Это государственный праздник, и поскольку он будет в воскресенье, то понедельник, 17 июня во всех государственных учреждениях должен быть выходным.

Первого месяца лета украинцы, кроме 17 июня, будут иметь еще дополнительный выходной 28 числа. В этот день отмечается государственный праздник - День Конституции. Всего в июне вместе с дополнительными будет 12 выходных.