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понедельник, 10 июня 2019 10:08

Украинцев порадуют долгими выходными на этой неделе

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Украинцев порадуют долгими выходными на этой неделе
16 июня в Украине отмечают Троицу. фото: zak-kor.net

В воскресенье, 16 июня, в Украине отмечают Троицу. В связи с праздником будем иметь 3 выходных подряд - 15-17 июня.

По христианским традициям Троица ежегодно приходится на 50 день после Пасхи.

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Это государственный праздник, и поскольку он будет в воскресенье, то понедельник, 17 июня во всех государственных учреждениях должен быть выходным.

Первого месяца лета украинцы, кроме 17 июня, будут иметь еще дополнительный выходной 28 числа. В этот день отмечается государственный праздник - День Конституции. Всего в июне вместе с дополнительными будет 12 выходных.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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