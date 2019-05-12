Выходные в июне: сколько будут отдыхать украинцы

В июне украинцы будут иметь 2 дополнительных выходных. Фото - РБК-Украина

В июне украинцы будут иметь 2 дополнительных выходных - 17 и 28 числа. Об этом стало известно из постановления Кабмина.

17 июня украинцы будут дополнительно отдыхать, поскольку днем ранее отмечается государственный праздник Троица.

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28 июня отмечается государственный праздник - День Конституции.

В общем, в июне вместе с дополнительными будем иметь всего 12 выходных.

В этом году празднование Троицы приходится на 16 июня - пятидесятый день после Пасхи. Этот день также называют Зелеными праздниками, или Пятидесятницей.