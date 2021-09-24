Украинцам предлагают присоединиться к испытаниям Covid-лекарств

За последние сутки в Украине обнаружили 9058 новых больных коронавирусом. Фото: Сергій Чузавков, УНІАН

Украинцам предлагают присоединиться к клиническим исследованиям лекарств от коронавируса, которые сейчас проходят в мире. Благодаря испытаниям ученые изучают эффективность препаратов при лечении пациентов с заболеванием.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Там отметили, что решение о возможности медицинского использования лекарств принимают только после изучения его фармакологического действия на человека и на основании данных доказанной эффективности и безопасности.

"Клинические испытания необходимы, чтобы подтвердить безопасность и эффективность лекарств. Перед привлечением к тестированию людей ученые проводят доклиническое исследования лекарств. Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие научные исследования. Изучают их специфическую активность и безопасность", - говорится в сообщении.

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В Украине чаще всего проводят исследования третьей фазы, к которым привлекают тысячи пациентов.

Сейчас есть 31 исследование, к которому могут присоединиться желающие украинцы. Полный перечень на сайте Государственного экспертного центра Минздрава по профилю испытания "Covid-19".

"Исследования в Украине проводят на должном профессиональном уровне. Это неоднократно подтверждали инспекции управления продовольствия и медикаментов США, а также Европейское агентство лекарственных средств", - добавили в Минздраве.

В Украине введут обязательную Covid-вакцинацию для чиновников и работников образования. Соответствующее решение приняли на заседании правительства 22 сентября. Законодательство Украины предусматривает такие меры, подчеркнул глава Минздрава Виктор Ляшко.