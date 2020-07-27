Украинцам пообещали жаркую погоду

28 июля на большей части территории Украины будет жарко. Фото: pixabay

28 июля в Украине будет жаркий день.

Температура воздуха в большинстве областей составит +28...33°С, сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

На западе Украины будет на несколько градусов ниже: +25...28°С. На юге, востоке и в центре до среды, 29 июля, температура может достичь +33...36°С.

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28 июля дожди с грозами наиболее вероятные в Крыму, в Запорожской, Донецкой, Житомирской, Ровенской, Винницкой областях, а также в южных районах Луганской области. На остальной территории осадков не ожидается.

В столице 28 июля будет сухая и жаркая погода. В течение дня +30...32°С.

Жара в столице продлится первую половину недели. 30 июля придет атмосферный фронт с грозовыми дождями, а температура спадет до +25°С.

Погода в последнюю неделю июля в Украине будет неустойчивой и дождливой. Но начало августа обещают теплым. Температура воздуха прогреется до +36°С на юге, востоке и в центре. Прохладнее будет в западных областях. Однако в последние дни июля прогнозируют радикальное изменение погоды.