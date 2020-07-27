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понедельник, 27 июля 2020 11:17

Какие сюрпризы готовит погода в последние дни июля

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Какие сюрпризы готовит погода в последние дни июля
В последние дни июля погода будет переменчивой. Фото: dyvys.info

Погода в последнюю неделю июля в Украине будет неустойчивой и дождливой. Но начало августа обещают теплым.

В ближайшие 3 дня в западной и юго-восточной территории страны ожидаются кратковременные дожди. В других регионах - сухую погоду, сообщает ТСН.

Температура воздуха прогреется до +36 на юге, востоке и в центре. Прохладнее будет в западных областях. Однако в последние дни июля прогнозируют радикальное изменение погоды.

"Прохладный влажный воздух с северо-запада Европы распространится на всю территорию страны, вызывая дожди и ощутимое снижение температуры. Прежде всего, в западных и северных областях - там +19...+24 градуса. На остальной территории - +23...+29, и только на юге - до +32. А 1-2 августа, то есть в выходные, жара спадет и там", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Валентина Лащенко.

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Тех, кто запланировал отпуск на август, синоптики успокаивают. Ожидается, что температура позволит отдохнуть на украинских курортах. Если и пройдут дожди, то на общей температуре моря это не отразится.

"Лето еще не заканчивается, август - это летний месяц, и даже первая половина сентября на юге еще теплая. А вообще август - самый теплый месяц на морском побережье", - отметила Лащенко.

Из-за изменений климата в Украине осень и зима 2020 года будут теплее, чем обычно. А метеорологическое лето продлится еще месяц.

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Дата
27
июля

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