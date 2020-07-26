Погода в Украине: жару сменит дождливый атмосферный фронт

Жару сменит дождливый атмосферный фронт. Фото: Pixabay

В понедельник, 27 июля, в западных областях и местами в южной части Украины ожидается дождливая погода с грозами.

Но к середине недели в страну придет значительное потепление. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко. Грозовые дожди 27 июля могут также прийти к Винницкой и Житомирской области. А вот на остальной территории будет сухо и солнечно.

В Киеве тоже будет без осадков. Зато с этого дня в столицу вернется жара - предполагается до +30 градусов и даже выше.

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На остальной территории в дневные часы она составит +28...+33 градусов, на западе местами до +22..+27. А на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины к середине недели прогреет до +30...+36 градусов.

Однако в конце месяца снова придет атмосферный фронт, который принесет дожди с грозами и температуру в пределах +22...+26 градусов.

Преимущественно сухая погода будет в Украине в выходные. В западных областях, а также в Винницкой и Житомирской пройдут кратковременные грозовые дожди.