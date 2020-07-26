Погода в Украине: жару сменит дождливый атмосферный фронт

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 495
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 675
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4140
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2277
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7794
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 954
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 702
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3645
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
Фото
Все фото
5
7
12
3
5
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Показали фото эвакуации туристов с Говерлы
Показали фото эвакуации туристов с Говерлы
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Курортное Яремче засыпало градом
Курортное Яремче засыпало градом
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
Видео
Все видео
Лисичанск освободили от сепаратистов
Лисичанск освободили от сепаратистов
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО
Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО
"Хорошо относился, предлагал туалет" - освобожденные заложники о террористе
"Хорошо относился, предлагал туалет" - освобожденные заложники о террористе
Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом
Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 729
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 405
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1332
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5274
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
24 июля 2020
1 Просмотров: 414
Наскельні малюнки
У 19 його знала чи не вся молодь Шевчика. Та й у місті трохи, й не лише молодь. Ладний, у котонах-вельветах, виразноокий, він виникав в антуражі ...
воскресенье, 26 июля 2020 14:52

Погода в Украине: жару сменит дождливый атмосферный фронт

  Комментировать
Погода в Украине: жару сменит дождливый атмосферный фронт
Жару сменит дождливый атмосферный фронт. Фото: Pixabay

В понедельник, 27 июля, в западных областях и местами в южной части Украины ожидается дождливая погода с грозами.

Но к середине недели в страну придет значительное потепление. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко. Грозовые дожди 27 июля могут также прийти к Винницкой и Житомирской области. А вот на остальной территории будет сухо и солнечно.

В Киеве тоже будет без осадков. Зато с этого дня в столицу вернется жара - предполагается до +30 градусов и даже выше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В каких украинских областях повышенный уровень пожарной опасности

На остальной территории в дневные часы она составит +28...+33 градусов, на западе местами до +22..+27. А на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины к середине недели прогреет до +30...+36 градусов.

Однако в конце месяца снова придет атмосферный фронт, который принесет дожди с грозами и температуру в пределах +22...+26 градусов.

Преимущественно сухая погода будет в Украине в выходные. В западных областях, а также в Винницкой и Житомирской пройдут кратковременные грозовые дожди.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Погода в Украине: жару сменит дождливый атмосферный фронт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Международный язык общения придумал окулист

Адвокат разведчицы становился на колени перед судьями

Серийный убийца на изолированной ферме вдохновил Хичкока

День работника торговли: сколько новых магазинов появилось в Украине

В Сибири участники автогонок застряли в снегах

Рои насекомых уничтожили поля за день

Государственного деятеля казнили за доносы

Самое читаемое
Как украинцы отдыхают на Азовском море - яркие фото
Как украинцы отдыхают на Азовском море - яркие фото
15
 Просмотров: 29295
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха Просмотров: 18353
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
5
 Просмотров: 15930
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
11
 Просмотров: 11061
В Польше погиб украинский рабочий
В Польше погиб украинский рабочий Просмотров: 4725
Общество
Конфликт двух диаспор: в Москве запретили продавать продукты из Армении
Конфликт двух диаспор: в Москве запретили продавать продукты из Армении Просмотров: 765
Протесты в России: задерживают протестующих во всех городах
Протесты в России: задерживают протестующих во всех городах 1 Просмотров: 1422
За месяц на водоемах Украины утонули 180 человек
За месяц на водоемах Украины утонули 180 человек Просмотров: 108
Отчитались о ситуации с Covid-19 на Буковине и Ровенщине
Отчитались о ситуации с Covid-19 на Буковине и Ровенщине Просмотров: 162
У работников супермаркета обнаружили коронавирус
У работников супермаркета обнаружили коронавирус Просмотров: 810
Больше всего комментируют
9
Бывший нардеп Жвания регулярно летает в Москву
4
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе
3
Украина должна быть среди первых, кто сможет купить вакцину против коронавируса - Зеленский
2
Приоритет Порошенко - организация сопротивления российской агрессии - Турчинов
1
Наскельні малюнки
Голосов: 52401
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua