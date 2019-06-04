Украинцам хотят увеличить отпуск

profspilka. Отпуск: отдых от работы хотят продлить на 4 дня

В Украине могут увеличить продолжительность отпуска.

Сейчас он составляет 24 дня. Большим он есть только у шахтеров, работников химических предприятий и учителей.

Однако в украинцев появился шанс отдыхать дольше. Проект нового трудового кодекса предусматривает увеличение отпуска, говорится в сюжете ТСН.

"Если я больше двух недель сижу в Киеве, меня начинает лихорадить. У меня отпуска на данный момент - ноль. Мало того, что я использовал дни отпуска, я уже две недели взял отпуск за свой счет", - говорит 30-летний Андрей Погорелый . На его счету 38 стран и 160 перелетов.

Сейчас Украина ориентируется на трудовой кодекс, которому почти 50 лет. В него вносили более сотни поправок, но без нового не обойтись, уверяют в Минсоцполитики.

Документ на 400 страниц депутаты одобрили в первом чтении два года назад. Однако дальше дело не пошло.

"До сих пор еще Верховная Рада не рассмотрела. Поэтому он ожидает рассмотрения ко второму чтению", - говорит генеральный директор директората норм и стандартов достойного труда Министерства социальной политики Юрий Кузовой.

Сейчас большинство украинский могут гулять 24 дня, а в будущем, в случае одобрения кодекса, к ним добавят 4 дня. Прибавляем к ним 11 государственных праздников - в сумме получается 39 нерабочих дней работника, за которые работодатели должны заплатить.

"Это будет мотивировать сотрудников. Я бы позволила эти дни. Но для работодателя это минус", - признает руководитель HR департамента Яна Декусар.

В новом кодексе, кроме продления отпуска, появились статьи о возможности дистанционно работать, устанавливаются дополнительные гарантии выплат беременным, дается больше полномочий инспекторам Гоструда, которые могут штрафовать работодателей за нарушение прав рабочих. Однако эти статьи, ожидая рассмотрения, терять актуальность.

"Морально он постарел на два года. У нас были и предыдущие варианты законопроекта, который тоже был ко второму чтению подготовлен - и умер. И, возможно, такая судьба будет и у этого проекта, к сожалению", - признает Юрий Кузовой.

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Пока не приняли этот законопроект, вносят поправки к уже имеющемуся устаревшего кодекса. Между тем специалисты по трудоустройству предостерегают - без отдыха работоспособность ухудшается.

"Если ваши коллеги или вы находитесь в стрессе, ни о какой лояльности, ни о какой креативности речи идти не может", - убеждает эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.

Самой распространенной в отпусках проблемой является "диарея путешественника". Чтобы уберечься от нее, следует быть максимально осторожными с новой пищей и водой, не забывать следить за гигиеной. Принимать во время путешествия желательно только бутылочную воду. Если приобрести такую возможности нет, пить следует предварительно прокипяченной.