Украина - взрослее Польши или западных обществ - самое интересное в свежем номере "Країни"

Зацените степень взрослости, судя по которой Украина, на сегодня, преобладает над Польшей, западными обществами. Им это еще предстоит пройти. Способность общества чувствовать фальшь и реагировать только на искренность - очень серьезный маркер взрослости. Это тот материал, с которым я, как писатель, работаю. Я напрямую заинтересована, чтобы в стране была аудитория, которая отличала бы чистое золото от подделки. И с этих позиций я и оцениваю удачность или неудачность года - по тому, насколько мы даем или не даем себя обмануть. Насколько сопротивляемся врагу в информационной войне. Ведь она продолжается все время, и в одностороннем порядке. Об этом и многом другом беседуем с писательницей Оксаной Забужко.

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