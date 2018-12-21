Украина вошла в тройку европейских стран с самой мощной авиацией

Авиабезопасность Украины по мощности третья в Европе Фото: espreso

Авіабезпека в Украине — третья в Европе по мощности вместе с Германией и Францией.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter МВД. Он также отметил, что вертолеты, которые вылетели накануне из завода в Германии, уже в Украине.

"Первые два французских вертолета Airbus H225 Super Puma — уже на службе в Национальной гвардии Украины и ГСЧС. А будет 55 вертолетов для системы авиационной безопасности и гражданской защиты МВД Украины, которую представляем сегодня. Третья в Европе по мощности вместе с Германией и Францией", — написал Арсен Аваков.

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Арсен #Аваков: Перші 2 французькі вертольоти #Airbus H225 Super Puma вже на службі у НГУ і ДСНС. А буде 55 гвинтокрилів для Системи авіабезпеки і цивільного захисту #МВС України,яку презентуємо сьогодні. Третя у Європі за потужністю разом із Німеччиною і Францією pic.twitter.com/s8mNjBYQaR — МВС України (@MVS_UA) 21 декабря 2018 г.

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