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четверг, 20 декабря 2018 11:07

Документы и дипломатическая почта: в киевском аэропорту посылки неделями лежат под снегом

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Аэропорт "Борисполь" под Киевом временно прекращает прием импортных грузов. Часть посылок лежат под снегом уже неделями.

Фото на своей Facebook странице опубликовал Евгений Голуб. На них - экспресс грузы, в том числе документы, дипломатическая почта, партии товаров, посылки и запасные части к производственных линий.

"Вся срочность закончилась на карго терминале. Кроме вялых отговорок о том, что мощности терминала недостаточно (якобы в прошлом году ее было больше) руководство аэропорта не дает никаких объяснений по существу дела. Поэтому появляются версии: 1) руководство аэропорта пошло на создание кризисной ситуации, чтобы получить дополнительные ресурсы и стимулировать решения накопившихся проблем, 2) кризис вызван объективными причинами - нехваткой линейного персонала из-за низкой з/п и ситуация вышла из-под контроля, 3) кризис создан намеренно с целью разрушить монополию аэропорта на хендлинговые услуги и обосновать введение частных компаний", - пишет Голуб.

Автор: Eugene Golub
  Часть посылок в аэропорту "Борисполь" лежат под снегом уже неделями
Часть посылок в аэропорту "Борисполь" лежат под снегом уже неделями

"МА "Борисполь" в связи с большими сезонными объемами грузов вводит временное ограничение на прибытие импортных грузов на грузовой терминал для грузовых и пассажирских воздушных судов с 24.12.2018 до 04.01.2019 года", - заявили в пресс-службе аэропорта.

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Автор: Eugene Golub
  Часть посылок в аэропорту "Борисполь" лежат под снегом уже неделями
Часть посылок в аэропорту "Борисполь" лежат под снегом уже неделями

В сообщении поясняется, что аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мероприятий по обработке имеющихся объемов импорта. Экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без введения ограничений.

20 декабря 2017-го Кабинет министров Украины присвоил ПОКП "Аэропорт-Полтава" статус международного.

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Дата
20
декабря

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