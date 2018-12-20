Документы и дипломатическая почта: в киевском аэропорту посылки неделями лежат под снегом

Аэропорт "Борисполь" под Киевом временно прекращает прием импортных грузов. Часть посылок лежат под снегом уже неделями.

Фото на своей Facebook странице опубликовал Евгений Голуб. На них - экспресс грузы, в том числе документы, дипломатическая почта, партии товаров, посылки и запасные части к производственных линий.

"Вся срочность закончилась на карго терминале. Кроме вялых отговорок о том, что мощности терминала недостаточно (якобы в прошлом году ее было больше) руководство аэропорта не дает никаких объяснений по существу дела. Поэтому появляются версии: 1) руководство аэропорта пошло на создание кризисной ситуации, чтобы получить дополнительные ресурсы и стимулировать решения накопившихся проблем, 2) кризис вызван объективными причинами - нехваткой линейного персонала из-за низкой з/п и ситуация вышла из-под контроля, 3) кризис создан намеренно с целью разрушить монополию аэропорта на хендлинговые услуги и обосновать введение частных компаний", - пишет Голуб.

Автор: Eugene Golub Часть посылок в аэропорту "Борисполь" лежат под снегом уже неделями

"МА "Борисполь" в связи с большими сезонными объемами грузов вводит временное ограничение на прибытие импортных грузов на грузовой терминал для грузовых и пассажирских воздушных судов с 24.12.2018 до 04.01.2019 года", - заявили в пресс-службе аэропорта.

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Автор: Eugene Golub Часть посылок в аэропорту "Борисполь" лежат под снегом уже неделями

В сообщении поясняется, что аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мероприятий по обработке имеющихся объемов импорта. Экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без введения ограничений.

20 декабря 2017-го Кабинет министров Украины присвоил ПОКП "Аэропорт-Полтава" статус международного.