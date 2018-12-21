"Легендарная и уникальная" - самый мощный в мире украинский самолет "Мрия" празднует юбилей

Фото: FB/antonov.company

Крупнейший транспортный самолет в мире Ан-225 "Мрия" празднует свой 30-летний юбилей. Самолет поставил 240 мировых авиарекордов.

Об этом написал президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Настоящий великан, обладатель абсолютного рекорда грузоподъемности - и в целом 240 мировых авиарекордов - все это наша легендарная и уникальная "Мрия". Украинский гигант Ан-225, который по кодификации НАТО еще одно замечательное имя "Козак". Сегодня наша "Мрия" празднует 30-летний юбилей!" - написал глава государства.

Ан-225 "Мрия" создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил 1988-го. С тех пор "Мрия" остается крупнейшим и самым мощным в мире транспортным самолетом.