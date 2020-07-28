Украина установила рекордный показатель по запасам газа

К началу отопительного сезона в хранилища закачают 25,5-26,5 млрд куб. м. Фото: Reuters

Украина накопила в подземных хранилищах 21,8 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем в истории страны.

Данный показатель достигнут на 100 дней раньше, чем в прошлом году. Это обусловлено тем, что из-за теплой зимы сохранились значительные запасы с прошлого года, сообщает пресс-служба Укртрансгаза во вторник, 28 июля.

"По состоянию на 1 августа 2019 в подземных хранилищах сохранялось 15,9 млрд куб. м голубого топлива", - отметили в Укртрансгазе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Газохранилища почти полные: в правительстве объяснили, как готовятся к зиме

В компании надеются, что к началу отопительного сезона в хранилища закачают 25,5-26,5 млрд куб. м. Это составляет на 20% больше, по сравнению с прошлым годом.

"Нынешние показатели закачки газа являются рекордными для отечественных ПХГ. При таких результатов этот сезон закачки станет самым за всю историю украинских газохранилищ", - говорится в сообщении.

С начала года импорт газа в Украину достиг рекордных показателей за 5 лет. Составил 8,056 млрд куб. м, или на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из Польши поставили 1,043 млрд куб. м, из Словакии - 4,605 млрд куб. м, из Венгрии - 2,408 млрд куб. м.