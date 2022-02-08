Украина проведет военные учения "зеркально" Беларуси и РФ

Украина готовит свое войско и проведет учения параллельно с заявленными Россией и Беларусью совместными учениями. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Украина в течение 10-20 февраля будет проводить учения в разных регионах государства, чтобы подготовиться к вероятному полномасштабному наступлению армии Российской Федерации.

Россия еще не сформировала "ударную группировку" у границ Украины, но может сделать это, заявил министр обороны Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова на ICTV" вечером 7 февраля.

"По состоянию на сегодняшний день вдоль всех украинских границ со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 119 тыс. воинов наземного компонента, если добавить воздушный и морской компонент – это будет 140 тыс. Это 72 батальонно-тактические группы, из которых 11 находятся в Беларуси", - сказал он.

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Украина готовит свое войско и проведет учения параллельно с заявленными Россией и Беларусью совместными учениями "Союзная решительность".

"Украинские Вооруженные силы тоже работают. У нас зеркально проходят уже учения. Я назову места, где они будут проходить. Это Ривне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Алешковские пески, Чугуев, Чернигов, Сумы, Одесса. И это только полигоны, а еще будут отдельные площадки, где будут проходить учения украинских Вооруженных сил с отработкой возможности применения украинских и Bayraktar, и Javelin, и NLAW, которые мы недавно получили от Британии", - добавил Резников.

Беларусь и Россия будут отрабатывать на учениях "Союзная решительность" защиту белорусско-украинской границы. Российские войска в Беларуси, оккупированном Крыму и западных областях России показали на спутниковых фото. Там ставят палатки и увеличивают количество военной техники, в том числе ракетных комплексов "Искандер-М". На многих полигонах были выявлены признаки учебного применения артиллерии и техники. Дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" прибыл на полигон в Брестской области Беларуси из Восточного военного округа РФ. А в Воронежской области России, примыкающей к восточной границе Украины, прошли учения для авиации и противовоздушной обороны, сообщило министерство обороны РФ.