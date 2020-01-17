Украина повторно обратилась к Ирану с требованием передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Украина отправила в Иран очередной запрос о передаче "черных ящиков" самолета МАУ. Фото: Еспресо.TV

Украина повторно обратилась к Ирану с просьбой предоставить украинским следователям "черные ящики" сбитого самолета МАУ.

Соответствующий запрос в пятницу, 17 января, иранской стороне отправил Офис генерального прокурора, передает пресс-служба ведомства.

"Офис Генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - сказано в сообщении.

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Также обращение Офиса касается активизации международного сотрудничества в ходе уголовного расследования по факту данной авиакатастрофы.

"Черные ящики" с самолета украинских авиалиний, сбитого ракетой возле Тегерана, решили расшифровать в Украине. Однако Иран до сих пор не передал их, а без ящиков установить все причины трагедии будет невозможно.