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пятница, 21 декабря 2018 17:26

Украина получила первые вертолеты Airbus: будут патрулировать море и спасать людей
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Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters
Фото: president.gov.ua
Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters
Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters
Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters
Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters

Сегодня, 21 декабря, в Украину прилетели два первые многофункциональные французские вертолеты Airbus Н-225 Super Puma. Один получила Национальная гвардия Украины, другой - передано Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Церемония передачи состоялась в международном аэропорту "Борисполь".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что высокая надежность и радиус действия вертолетов более 1000 км дают возможность обеспечивать спасательные работы в горной местности и нести патрулирование в Азово-Черноморском бассейне.

"Где мы должны быть готовы к любым инцидентам, для авиационной разведки. Но, в первую очередь задача - защищать границу, спасать людей. Уверен, что наши украинские пилоты с честью справятся с этой миссией", - подчеркнул Президент.

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Он добавил, что вторым этапом сотрудничества с компанией Airbus будет использование боевых вертолетов для нужд Вооруженных Сил Украины.

"Мы должны иметь и боевые вертолеты Airbus, которые усилят боевую мощь Вооруженных Сил Украины для защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", - подчеркнул Глава государства.

Национальная гвардия по условиям контракта получит 12 таких машин. Основными задачами в Нацгвардии будет перемещение личного состава и техники для проведения специальных операций и многопрофильное использование во время чрезвычайных ситуаций.

В июле 2018 года Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters. Соглашение предусматривает закупку украинской стороной вертолетов H125, H145 и H225. Сумма контракта оценивается в почти в 555 млн евро.

Тяжелый многофункциональный вертолет H225 рассчитан на двух пилотов и 24 пассажиров. Оснащен двумя газотурбинными двигателями мощностью 2 382 лошадиные силы. Максимальный взлетный вес - 11 тыс. кг, максимальная скорость полета - 324 км/ч. Максимальная продолжительность полета на крейсерской скорости (262 км/ч) – 5 часов 40 минут. Максимальная дальность полета - 1135 км. Температурный диапазон нормальной работы вертолета - от -30 до +50 градусов Цельсия. Максимальная высота полета - 6035 метров.

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21
декабря

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