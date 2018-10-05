В Украине будет работать полиция на вертолетах

Заработает полиция на вертолетах. Фото: РБК

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Украине заработает система авиационной безопасности и защиты МВД, которая будет включать 15 вертолетных баз по всей Украине.

Аваков заявил, что в МВД уже договорились о закупке 55 вертолетов у французской компании "Airbus Helicopters", сообщает пресс-служба МВД.

"Уже в этом году первые четыре будут в Украине. В рамках договора наши французские партнеры также помогут подготовить наш личный состав. Сегодня первые восемь пилотов уже проходят курс обучения во Франции и мы имели возможность с ними пообщаться и услышать их впечатления", - отметил министр .

В Украине мы откроем центр обслуживания "Airbus Helicopters", создадим дополнительные рабочие места. Предварительно, мы планируем, что по всей стране заработает 15 баз, где будут размещаться наши вертолете группы. Ключевая находиться в Нежине, а также вдоль границ Украины. Но вся система будет работать как единый механизм, - сообщил глава МВД.

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С 8 октября полиция снова начнет измерять скорость водителей на дорогах.