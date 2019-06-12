Украина получила боеприпасы от Литвы

Литва передала Украине боеприпасы. Фото: Минобороны Литвы

Литва передала Украине почти 1 млн неиспользованных боеприпасов для советского стрелкового оружия.

Стоимость переданных активов составляет 255,5 тыс. евро, передает Министерство обороны Литвы.

"Передача активов является последовательной и всеобъемлющей частью поддержки Литвой Украины, укрепления ее обороноспособности и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности государства", - заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

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На полигоне в Яворове группа литовских военных инструкторов совместно с коллегами из США, Канады, Польши и Великобритании обучают украинцев планированию операций, а также проведению и оцениванию учений, стрельбам.