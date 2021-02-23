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вторник, 23 февраля 2021 15:33

Украина подала в ЕСПЧ новый иск против России

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Украина подала в ЕСПЧ новый иск против России
Россия нарушает международно-правовые обязательства, в частности право на жизнь, гарантированное статьей 2 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Фото: Reuters

Украина обратилась в Европейский суд по правам человека с новым заявлением против России из-за ее политики расправ и тактики террора. Речь об организации РФ ряда резонансных покушений и заказных убийств на территории Украины и государств-членов Совета Европы, которые Кремль не расследует, а скрывает.

Заявление Украина подала 19 февраля, сообщил министр юстиции Денис Малюська. С 2014 года на территории Украины представители спецслужб РФ завербовали людей, которые совершили ряд покушений и убийств, вызвавших значительный резонанс в украинском обществе.

"Российской Федерацией не только не проводится эффективное расследование, но и принимаются меры по перекладыванию ответственности за такие преступления на другие государства, в том числе на Украину", — заявил Малюська.

По его словам, этим Россия нарушает международно-правовые обязательства, в частности право на жизнь, гарантированное статей 2 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

22 февраля ЕСПЧ оповестил украинское правительство, что заявление зарегистрировали.

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Европейский суд по правам человека уже принял иск Украины против России из-за попытки аннексии Крыма и перешел к рассмотрению жалобы по существу. В ЕСПЧ подтвердили, что Россия имела контроль над Крымом с февраля 2014-го, а не со времени так называемого референдума.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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