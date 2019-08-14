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среда, 14 августа 2019 12:31

Украина передала Нидерландам дело МН17

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Украина передала Нидерландам дело МН17
СБУ не сообщила, выбранные подозреваемым меры пресечения и или объявлены эти люди в розыск Фото: prm.ua

СБУ передала Нидерландам уголовное производство против бывшего министра обороны самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игоря Гиркина и еще 3 боевиков, подозреваемых в причастности к сбивания самолета Malaysia Airlines рейса МН17 на Донбассе.

СБУ не сообщила, выбранные подозреваемым меры пресечения и или объявлены эти люди в розыск, пишут Украинские новости.

"22.07.2019 материалы уголовного производства в отношении указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины. Уголовное производство в отношении указанных лиц будет направлено в суд, который начнется в Нидерландах ориентировочно в марте 2020 года", - сказано в ответе.

В соответствии с соглашением о создании международной следственной группы, никакая информация не может быть обнародована в прессе без согласия других сторон сделки. Это подчеркивает СБУ.

Подозрение выдвинута прежнему "министру обороны" ДНР Игорю Гиркину, бывшему начальнику "главного разведывательного управления" ДНР Сергей Дубинский и его заместителю Олегу Пулатову. Также подозрение предъявлено сотруднику "разведки" ДНР Сергей Харченко.

Гиркин, Дубинский и Пулатов - граждане России, а Харченко - гражданин Украины.

Подозрение касается того, что вышеуказанные лица способствовали транспортировке на Донбасс зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет Malaysia Airlines 17 июля 2014 года.

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Гиркин действовал в координации с российскими властями, о чем отметила следственная группа

Главное следственное управлением Службы безопасности Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве о сбивании 17 июля 2014 самолета Боинг 777 рейса MH-17. 7 августа 2014-го Генеральная прокуратура Украины подписала четырехстороннее соглашение о создании международной совместной следственной группы по расследованию этого преступления Украиной, Нидерландами, Бельгией и Австралией, в которую в качестве страны-участницы позже включили Малайзию.

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