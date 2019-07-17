Время, маршрут и 150 причастных: СБУ отчиталась о расследовании по МН17

Установили время запуска зенитно-управляемой ракеты по самолету. Фото: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine

Главное следственное управлением Службы безопасности Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве о сбивании 17 июля 2014 самолета Боинг 777 рейса MH-17.

7 августа 2014-го Генеральная прокуратура Украины подписала четырехстороннее соглашение о создании международной совместной следственной группы по расследованию этого преступления Украиной, Нидерландами, Бельгией и Австралией, в которую в качестве страны-участницы позже включили Малайзию.

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В настоящее время следствием установлено:

• точное время и маршрут, по которому самоходная огневая установка (СВУ) зенитно-ракетного комплекса "БУК" была незаконно перемещена с территории Российской Федерации в Украину;

• осуществление запуска зенитно-управляемой ракеты по пассажирскому самолету "Боинг 777-200 9M-MRD" и место старта данной ракеты;

• время и маршрут, по которому СВУ ЗРК "БУК" была вывезена в Российскую Федерацию;

• более 150 человек, причастных к транспортировке самоходной установки БУК-м с территории России на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой областей и обратно в РФ, ее охране и выводу на боевые позиции для осуществления сбивания самолета.

19 июня в Нидерландах состоялся совместный брифинг представителей указанных пяти стран. Тогда сообщили о привлечении к уголовной ответственности четырех человек - трех граждан РФ (Гиркин И.В., Дубинский С.М., Пулатов А.Ю.) и одного гражданина Украины (Харченко Л.В.) и о передаче уголовного производства в отношении этих лиц в суд. Он начнется 9 марта 2020 в Нидерландах.