Украина находится под влиянием мощного антициклона

В Киеве завтра морозно, днем до -4°С, ветрено, но сухо. Фото: pixabay.com

В среду Украина будет находиться под влиянием мощного северо-восточного антициклона Xavier, а потому существенных осадков не будет.

Только в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму есть небольшая вероятность дождя или мокрого снега, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Сильный ветер 9 декабря будет восточного и юго-восточного направлений. Температура воздуха низкая. Ближайшей ночью -4...10°С, на востоке до -12°С, в западных областях 0...-4°С, на юге около 0°С. Днем ожидается +2...-3°С, на юге до +4°с. На Закарпатье и в Крыму до +5. ..9°С.

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В четверг прогнозируют существенное потепление и умеренные или сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В Киеве завтра морозно, днем до -4°С, ветрено, но сухо. 10 декабря начнет падать атмосферное давление, температура воздуха повысится до 0°С или +1°С. Осадки в четверг могут быть умеренными и даже сильными. Ожидаются мокрый снег с дождем и ветер.

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11 декабря в западных, днем - ​​в Одесской и Винницкой областях мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Только в Киевской области ночью небольшие осадки.