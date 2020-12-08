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вторник, 08 декабря 2020 07:40

Температурные качели, снега и гололедица: чем будет удивлять погода в ближайшие 10 дней

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Температурные качели, снега и гололедица: чем будет удивлять погода в ближайшие 10 дней
В ближайшие 10 дней на украинцев ждут температурные качели, снега и гололедица. Фото: pixabay.com

Во вторник, 8 декабря, в Украине ожидается сильный ветер. Без осадков. Только на Закарпатье и Одесской области местами небольшой снег и дождь, гололед, на дорогах северо-восточных областей местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м / с, в западных, южных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/с. Температура днем ​​0-5° мороза, в западных областях и южной части от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве и Киевской области 8 декабря без осадков. В столице температура днем ​​2-4° мороза. По области - 0-5° мороза, сообщают в Укргидрометцентре.

9 декабря в Украине, кроме южной части, без осадков, слабый гололед. Температура в западных областях и южной части ночью 1-6° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла. На Закарпатье и юге Одесской области ночью около 0°, днем ​​5-10° тепла. На остальной территории ночью 5-10° мороза (в восточных и северо-восточных областях до 13° мороза), днем ​​от 4° мороза до 1° тепла.

10 декабря ночью в западных, Винницкой, Одесской областях, днем ​​на Правобережье мокрый снег и дождь, местами гололед. На остальной территории без осадков. Температура ночью 1-6° мороза, на востоке и северо-востоке до 10° мороза, днем ​​около 0°. В западных и южных областях ночью около 0°, днем ​​2-7° тепла, в Одесской области до 10° тепла.

В Киеве и столичном регионе 9 декабря без осадков, 10 декабря дождь и мокрый снег, местами гололед. Днем 10 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Температура 9 декабря ночью 5-10° мороза, днем ​​от 4° мороза до 1° тепла. 10 декабря ночью 1-6° мороза, днем ​​около 0°.

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11 декабря в западных, днем ​​в Одесской и Винницкой областях мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Лишь в Киевской области ночью небольшие осадки.

12 декабря в большинстве областей небольшие осадки. Температура в западных областях ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем ​​1-6° тепла; на остальной территории ночью и днем ​​от 3° мороза до 3° тепла. В восточных областях ночью 2-7° мороза. На юге Одесской области ночью 1-6° тепла, днем ​​6-11° тепла.

В столице и Киевской области 11-12 декабря временами небольшой мокрый снег и дождь, днем ​​11 декабря без осадков. Температура ночью и днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

13-15 декабря в Украине, кроме юго-восточных и большинстве западных областей, 16 декабря в северной части, 17 декабря на Левобережье небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью и днем ​​от 3° мороза до 3° тепла. В западных и южных областях днем ​​1-6° тепла, 13 декабря на юге Одесской области 6-11° тепла. В восточной части ночью 16 декабря 3-8° мороза.

Зима 2020-2021-го, скорее всего, не будет так же аномально теплая, как предыдущая. Она порадует украинцев и снегом, и морозами, утверждают народные синоптики. Хотя на "зимнее бабье лето" тоже следует рассчитывать. В декабре на Николая они обещают мороз, но новогодняя ночь снова может быть без снега.

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Дата
08
декабря

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