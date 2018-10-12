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пятница, 12 октября 2018 02:34

Украина может получить томос в ноябре

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Украина может получить томос в ноябре
В четверг Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

В Украинской православной церкви Киевского патриархата рассчитывают, что Вселенский патриархат предоставит Украине томос на Синоде во второй половине ноября.

"Ближайшая дата, которая может быть, - это следующее заседание Синода Константинопольского патриархата, которое должно происходить во второй половине ноября", сказал архиепископ Евстратий Зоря, комментируя в эфире "Громадського" последствия решения Синода от 11 октября.

"Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы это произошло как можно быстрее", - подчеркнул он.

Архиепископ рассказал, что сейчас в Украине переходят к следующему этапу, когда надо собирать собор для объединения украинских церквей.

"До сих пор не было возможности собрать собор, так как представители УПЦ Московского патриархата не могли принять в нем участие: им нужно было заверение", - объясняет Зоря.

Он сообщил, что на должность главы Единой поместной церкви УПЦ КП будет поддерживать кандидатуру патриарха Филарета, ведь с него сняли анафему.

"Но будет возможность выдвинуть и другие кандидатуры, хотя пока других кандидатур не называлось, кто бы мог составить альтернативу", - отметил он.

"После голосования, выборов, этот предстоятель должен получить от Константинопольского патриархата томос - как физический документ, как грамоту. И этот этап мы завершим", - добавил Заря.

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После получения томоса, отметил архиепископ, в Украине начнется более обширное дело единения православия вокруг Единой поместной православной церкви.

"Мы считаем, что в основном этот процесс должен произойти на протяжении 3-4, может, 5 лет", - сказал он.

В четверг Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

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