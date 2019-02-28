Украина может остаться без питьевой воды

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 2808
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1476
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
2 Просмотров: 945
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2223
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1530
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 765
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
3 Просмотров: 3276
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1647
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 549
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2106
Фото
Все фото
4
7
3
15
8
&quot;Как настоящая Барби&quot; - мужчина потратил более $ 19 тысяч на операции красоты
"Как настоящая Барби" - мужчина потратил более $ 19 тысяч на операции красоты
Мастерица создает оригинальные изделия из лоскутков тканей
Мастерица создает оригинальные изделия из лоскутков тканей
В Украине появится первый музей с интерактивными экспонатами
В Украине появится первый музей с интерактивными экспонатами
Вдова добровольца АТО воспитывает 9 дочерей
Вдова добровольца АТО воспитывает 9 дочерей
Переселенка делает стильные украшения из переработанного пластика
Переселенка делает стильные украшения из переработанного пластика
Видео
Все видео
Данилко оправдывался перед российскими пропагандистами за Евровидение
Данилко оправдывался перед российскими пропагандистами за Евровидение
Возможны преступления Порошенко может расследовать только парламент через процедуру импичмента - Деревянко
Возможны преступления Порошенко может расследовать только парламент через процедуру импичмента - Деревянко
Каким будет первый музей науки в Украине
Каким будет первый музей науки в Украине
Говерлу показали с высоты птичьего полета
Говерлу показали с высоты птичьего полета
90-летняя женщина покорила сеть активным танцем
90-летняя женщина покорила сеть активным танцем
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1476
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1530
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1359
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4320
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2988
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 февраля 2019
Просмотров: 216
Вигляд збоку
Тиждень тому, з четверга на п'ятницю, бачив сон, якого раніше не траплялося — я приснився сам собі. Так наче дивлюся на себе збоку й трохи ...
четверг, 28 февраля 2019 23:31

Украина может остаться без питьевой воды

  Комментировать
Украина может остаться без питьевой воды
В Украине обостряется проблема с питьевой водой. Фото: УНИАН

Украине через 30 лет придется импортировать питьевую воду.

Такое может произойти из-за загрязнения водоемов и плохую очистку, рассказали ученые телеканалу ZIK.

"В реки сбрасывается много сточных вод, часто без очистки. Собственно и те очистные сооружения, которые очищают, уже давно устарели. Например, очистные сооружения Бортнической станции аэрации, на которых очищают все сточные воды Киева, были построены в 1965 году. И хотя их пытаются обновлять, схема остается та же, что и 50 лет назад", - отметил доктор географических наук Виктор Вишневский.

Ученые утверждают, что даже на вкус сейчас уже не та вода, что несколько лет назад. Ведь со временем меняется ее химический состав.

"Увеличивается минерализация воды, увеличивается количество токсичных веществ и для культур, и в целом для населения химических компонентов в воде. То есть меняется состав воды из гидрокарбонатного к сульфатно-хлоридному, и эта тенденция будет обостряться", - прокомментировал директор Института водных проблем НААН Михаил Ромащенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Осталось 15 лет до катастрофы - в Черном море провели исследования

Есть угроза, которая касается и поверхностных источников водоснабжения, рек и водохранилищ. А также то, что касается подземных источников.

Ученые прогнозируют, если не обратить внимания на проблемы с водой, то за полвека Днепр обмелеет вдвое. Сейчас площадь Днепровского водохранилища ежедневно уменьшается из-за водяного ореха, от которого невозможно избавиться, потому что он занесен в Красную книгу.

Напомним, на ул. Бахмацкой, 10 в Святошинском районе Киева построят новый бюветный комплекс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина может остаться без питьевой воды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Умер один из создателей атомной бомбы

Об открытии структуры ДНК ученые объявили в пабе

Тимошенко напомнили фотографию с российским послом

Самое больше яйцо снесла курица итальянской породы

Самое читаемое
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 33208
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции Просмотров: 23823
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 1 Просмотров: 21177
Изящные феи: фотограф снял балерин на улице
Изящные феи: фотограф снял балерин на улице
30
 Просмотров: 16218
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 3 Просмотров: 15004
Общество
Зарабатывали 1,5 млн грн в месяц: задержали крупную банду наркоторговцев
Зарабатывали 1,5 млн грн в месяц: задержали крупную банду наркоторговцев Просмотров: 153
В Одессе экстренно сел самолет с российскими туристами
В Одессе экстренно сел самолет с российскими туристами Просмотров: 594
Данилко оправдывался перед российскими пропагандистами за Евровидение
Данилко оправдывался перед российскими пропагандистами за Евровидение
 Просмотров: 1080
Эпидемия кори: на Харьковщине ввели карантин
Эпидемия кори: на Харьковщине ввели карантин Просмотров: 270
В Житомире на билбордах кандидатов в президенты расклеили российские флаги
В Житомире на билбордах кандидатов в президенты расклеили российские флаги Просмотров: 558
Больше всего комментируют
21
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
17
Порошенко отличился странным поведением
6
Кабмин озвучил безотлагательное решение об украинских артистах в России
6
Трое нардепов идут из фракции Порошенко
4
Организаторы Евровидения отреагировали на решение Украины
Голосов: 35375
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua