Украина может остаться без питьевой воды

В Украине обостряется проблема с питьевой водой. Фото: УНИАН

Украине через 30 лет придется импортировать питьевую воду.

Такое может произойти из-за загрязнения водоемов и плохую очистку, рассказали ученые телеканалу ZIK.

"В реки сбрасывается много сточных вод, часто без очистки. Собственно и те очистные сооружения, которые очищают, уже давно устарели. Например, очистные сооружения Бортнической станции аэрации, на которых очищают все сточные воды Киева, были построены в 1965 году. И хотя их пытаются обновлять, схема остается та же, что и 50 лет назад", - отметил доктор географических наук Виктор Вишневский.

Ученые утверждают, что даже на вкус сейчас уже не та вода, что несколько лет назад. Ведь со временем меняется ее химический состав.

"Увеличивается минерализация воды, увеличивается количество токсичных веществ и для культур, и в целом для населения химических компонентов в воде. То есть меняется состав воды из гидрокарбонатного к сульфатно-хлоридному, и эта тенденция будет обостряться", - прокомментировал директор Института водных проблем НААН Михаил Ромащенко.

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Есть угроза, которая касается и поверхностных источников водоснабжения, рек и водохранилищ. А также то, что касается подземных источников.

Ученые прогнозируют, если не обратить внимания на проблемы с водой, то за полвека Днепр обмелеет вдвое. Сейчас площадь Днепровского водохранилища ежедневно уменьшается из-за водяного ореха, от которого невозможно избавиться, потому что он занесен в Красную книгу.

Напомним, на ул. Бахмацкой, 10 в Святошинском районе Киева построят новый бюветный комплекс.