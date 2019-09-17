Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный

Украине нужно быть очень активной в Совете Безопасности ООН Фото: УП

Украина должна приглашать Дональда Трампа присоединиться к переговорам в "нормандском формате".

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит дипломат Роман Безсмертный.

"Об этом надо говорить с США. Надо приглашать Украине. Надо быть очень активной в Совете Безопасности ООН, ОБСЕ. Украина понемногу исчезает с радаров Совета Безопасности. Это значит, что здесь будет проблема. А без мандата ООН нам очень трудно будет работать по Донбассу", - говорит Безсмертный.

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"Америка может присоединиться, когда Украина будет демонстрировать инициативу. Пока наша страна в этом процессе, как спящая красавица. Боится всего происходящего. Но проснуться не хочет", - считает эксперт.

Полное интервью с Романом Бессмертным читайте в журнале "Країна" от 19 сентября.