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понедельник, 20 июля 2020 18:42

Украина готова ко 2-й волне коронавируса - Зеленский

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Украина готова ко 2-й волне коронавируса - Зеленский
В Украине ситуация стабильная. Фото: Reuters

Украина готова ко 2-й волне пандемии коронавируса.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили в 651 человека заражения Covid-19, зафиксировали 13 летальных случаев, 560 пациентов выздоровели, заявил президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания, сообщает пресс-служба ОПУ.

"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50 процентов. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует", - отметил Зеленский.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с начала пандемии в Украине сделали 877 тыс. тестов на Covid-19. Показатель летальности по стране составляет 2,5%.

Иммунные клетки организма, согласно опытами ученых из Сингапура, могут распознавать коронавирусы после первого контакта с ними, даже годы спустя. Это более весомый фактор иммунитета, чем наличие антител.

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