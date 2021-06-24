Украина будет иметь безвизовый режим еще с одной страной

Подписание такого документа создаст максимальные удобства для поездок граждан двух стран. Фото: pixabay.com

Правительства Украины и Китая работают над соглашением о безвизовом режиме между государствами.

Это создаст максимальные удобства для поездок граждан обеих стран, заявил в четверг посол Китая в Украине Фань Сяньжун во время пресс-конференции в Киеве.

"Мы активно работаем над тем, чтобы подписать межправительственное соглашение о безвизовом режиме между Китаем и Украиной", - сказал он.

По словам китайского посла, подписание такого документа будет способствовать взаимопониманию и взаимовыгодному сотрудничеству между государствами.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что добиться безвизового режима с Соединенными Штатами пока нереально. При этом с 1 марта Украина заключила безвизовый режим с двумя другими странами.