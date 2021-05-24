Учителей могут обязать вакцинироваться на законодательном уровне

Пока от педагогов на законодательном уровне не требуют обязательно прививаться. Фото: pixabay.com

Правительство работает над механизмом введения обязательной Covid-вакцинации для учителей.

Педагоги являются потенциальными носителями вируса, которые постоянно находятся среди детей и коллег, рассказал министр образования Сергей Шкарлет, передает "РБК-Украина".

"Дети меньше болеют, но они тоже являются носителями. Возможно, нужно в квалификационную характеристику профессии внести обязательно либо вакцинацию, либо ПЦР-тест", - заявил он.

Шкарлет добавил, что изначально на вакцинацию в сфере образования были готовы 32% сотрудников. Сейчас же по школам и садикам более 250 тыс. работников записаны на прививку.

"По учреждениям высшего образования и колледжах желающих более 25 тыс. В среднем по всем учреждениям это более 90% всех сотрудников. Точно знаю, что по Киеву уже даже начали ревакцинацию. Возможно, название вакцины Pfizer даст нам еще больший процент желающих", - добавил он.

Пока от педагогов на законодательном уровне не требуют обязательно прививаться.

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С 24 мая в Украине начнут развозить в регионы вакцину Pfizer. Ею будут вакцинировать всех работников образования. На это уйдет более 378 тыс. доз.