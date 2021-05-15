Рассказали, как и когда педагоги могут вакцинироваться от Covid-19

Более 378 тысяч доз используют для вакцинации работников образования.

С 24 мая в Украине начнут развозить в регионы вакцину Pfizer.

Ею будут вакцинировать всех работников образования, сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

Общее количество доз - более 473 тыс. Более 378 тыс. доз, пойдет для работников образования - как учителей, так и, например, бухгалтеров.

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Другие дозы используют для прививки людей, которые получили первую дозу вакцины во время первого и второго этапа вакцинации. Это медики, военные и люди старше 80 лет.

Количество Covid-привитых второй дозой в Украине выросла вдвое за одни сутки. Всего с начала кампании прививки - 918 164 человека, из них первую дозу получили 918 162 человека, а завершили вакцинацию - 8358 человек.

По количеству новых заражений Украина заняла 15-е место в мировом рейтинге и пятое среди стран Европы. За ежедневной количеством смертей Украина восьмая в мире и вторая в Европе.