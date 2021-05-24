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понедельник, 24 мая 2021 08:41

Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных

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Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
Коронавирус в Украине обнаружили у почти 2,2 млн. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 1334 новых больных коронавирусом. Из них детей - 86, медработников - 21. Такое относительно невысокое количество случаев коронавируса за сутки впервые зафиксировали с 12 августа прошлого года.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), Харьковской (101), Киевской (75) областях и Киеве (125).

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 183 855 украинцев. Умерли 49 436 пациентов, из них 68 - за последние сутки. Выздоровели 1 957 560 человек, за последние сутки - 6999.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 125 случаев;
Винницкая область - 39 случаев;
Волынская область - 67 случаев;
Днепропетровская область - 190 случаев;
Донецкая область - 42 случая;
Житомирская область - 48 случаев;
Закарпатская область - 7 случаев;
Запорожская область - 54 случая;
Ивано-Франковская область - 35 случаев;
Киевская область-75 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 13 случаев;
Львовская область - 41 случай;
Николаевская область - 151 случай;
Одесская область - 29 случаев;
Полтавская область - 7 случаев;
Ровенская область - 46 случаев;
Сумская область - 33 случая;
Тернопольская область - 55 случаев;
Харьковская область - 101 случай;
Херсонская область - 26 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черкасская область - 69 случаев;
Черновицкая область - 35 случаев;
Черниговская область - 26 случаев.

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Сертификаты о вакцинации в Евросоюзе введут с 1 июля. Украина и Европейский Союз намерены взаимно признавать Covid-паспорта. При разработке документов Киев тесно сотрудничал с Еврокомиссией. Ведется работа по нормативному оформлению договоренностей. Предварительно, процесс должен завершиться к концу июня.

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