Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных

Коронавирус в Украине обнаружили у почти 2,2 млн. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 1334 новых больных коронавирусом. Из них детей - 86, медработников - 21. Такое относительно невысокое количество случаев коронавируса за сутки впервые зафиксировали с 12 августа прошлого года.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), Харьковской (101), Киевской (75) областях и Киеве (125).

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 183 855 украинцев. Умерли 49 436 пациентов, из них 68 - за последние сутки. Выздоровели 1 957 560 человек, за последние сутки - 6999.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 125 случаев;

Винницкая область - 39 случаев;

Волынская область - 67 случаев;

Днепропетровская область - 190 случаев;

Донецкая область - 42 случая;

Житомирская область - 48 случаев;

Закарпатская область - 7 случаев;

Запорожская область - 54 случая;

Ивано-Франковская область - 35 случаев;

Киевская область-75 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 13 случаев;

Львовская область - 41 случай;

Николаевская область - 151 случай;

Одесская область - 29 случаев;

Полтавская область - 7 случаев;

Ровенская область - 46 случаев;

Сумская область - 33 случая;

Тернопольская область - 55 случаев;

Харьковская область - 101 случай;

Херсонская область - 26 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черкасская область - 69 случаев;

Черновицкая область - 35 случаев;

Черниговская область - 26 случаев.

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Сертификаты о вакцинации в Евросоюзе введут с 1 июля. Украина и Европейский Союз намерены взаимно признавать Covid-паспорта. При разработке документов Киев тесно сотрудничал с Еврокомиссией. Ведется работа по нормативному оформлению договоренностей. Предварительно, процесс должен завершиться к концу июня.