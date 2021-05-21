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пятница, 21 мая 2021 10:30

Сообщили, когда в ЕС введут Covid-паспорта

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Сообщили, когда в ЕС введут Covid-паспорта
Будут учитываться и прививки против коронавируса, сделанные вакцинами, которые не были одобрены в ЕС. Фото: unsplash.com

Сертификаты о вакцинации в Евросоюзе введут с 1 июля.

Covid-свидетельство будет цифровым, но при необходимости документ можно будет получить и в бумажной форме, пишет DW.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис назвала такую меру "важным шагом для того, чтобы восстановить свободу передвижения по Евросоюзу, гарантируя безопасность настолько, насколько это возможно".

Учитываться будут и прививки против коронавируса, сделанные вакцинами, что не были одобрены в ЕС. Ранее Европарламент хотел ограничиться только препаратами, допущенными Европейским агентством лекарственных средств.

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Украина и Европейский Союз намерены взаимно признавать Covid-паспорта. При разработке документов Киев тесно сотрудничал с Еврокомиссией. Ведется работа по нормативному оформлению договоренностей. Предварительно, процесс должен завершиться к концу июня.

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21
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