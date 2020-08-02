Ученые раскрыли секрет самоуничтожения туберкулеза

Туберкулез может самоуничтожаться. Фото: Сегодня

Международная группа ученых открыла новый токсин, блокирующий важные для жизнедеятельности бактерий туберкулеза аминокислоты. Без них эти вредоносные микроорганизмы не могут выжить.

Туберкулезная палочка поражает легкие, но может воздействовать и на гланды, кости и нервную систему. При этом бактерии вырабатывают токсины, которые помогают им адаптироваться к новой среде. Ученым удалось выяснить, что иногда эти токсины вредят самим бактериям, сообщает Phys.org.

В ходе исследования, ученым удалось открыть новый токсин MenT, который вырабатывает бактерия Mycobacterium tuberculosis, токсин, который подавляет использование аминокислот, необходимых бактерии для производства белка.

"Таким образом, рост Mycobacterium tuberculosis останавливается, и бактерия умирает", - говорится в статье.

Ученые надеются, что их работа ляжет в основу медицинских препаратов нового поколения. Ведь в то время, как большинство случаев туберкулез можно вылечить с помощью существующих лекарств, возрастает количество резистентных к антибиотикам случаев.

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Туберкулез - одно из самых смертельных инфекционных заболеваний, уносящее в год 1,5 млн жизней.