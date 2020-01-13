Ученые предупредили о самой мощной магнитной бури в 2020-м

Названа дата мощной магнитной бури. Фото: 1News.

Весь 2020-й Солнце будет находиться в состоянии солнечного минимума. Это ведет к уменьшению магнитных бурь, последствия которых обычно испытывают жители Земли.

Ученые напоминают о том, что Солнце входит в пик своего минимума примерно каждые 10-11 лет. В это время на нем фиксируется исключительно мало вспышек, зато потом их количество постепенно возрастает, достигая апогея к концу цикла. Rонец цикла влияет на все процессы, происходящие на нашей планете, сообщает Medical Express.

В 2020-м не будет сильной солнечной активности, а как результат, и масштабных магнитных бурь. Небольшая активность на Солнце ожидается лишь 14 и 15 января. Однако она будет настолько незначительной, что по показателям не дотянет даже до G1 - самой слабой магнитной бури.

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Достигая нашей планеты, электромагнитная активность напрямую взаимодействует с магнитным полюсом Земли, рождая Северное сияние. Магнитосфера Земли нейтрализует электромагнитное воздействие звезды Солнца, благодаря чему жизнь на планете продолжается, не превращаясь в хаос.

Тем не менее, многие жители Земли утверждают, что испытывают серьезные проблемы со здоровьем во время любых вспышек на Солнце. Ученые разделились на два лагеря. Кто-то утверждает, что это вполне возможно, другие считают подобное весьма маловероятным. Они советуют обратить внимание на общую симптоматику головных болей и других проблем со здоровьем, а также пройти полное обследование у врачей.

Теория Стивена Хокинга о том, что Большой взрыв создал большое количество маленьких черных дыр размером с протон, может быть неверной. К такому выводу пришли Масахиро Такада и его команда из японского Физико-математического института в Кавли, которые занимались поиском первичных черных дыр.