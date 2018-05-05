Ученые научились простым способом создавать золото

Ученые из Техасского технологического университета и Университета Вирджинии разработали простой способ добычи золота.

Об этом пишет Сегодня.

Они разработали специальное программное обеспечение, которое анализирует изображения и помогает выявить наночастицы золота в породе.

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Это позволит любому пользователю заняться добычей золота прямо за компьютером.

Технологом удалось добиться высокого качества изображения благодаря изменению температуры в датчиках. К тому же, в будущем планируется также увеличить скорость обработки потока информации.

В аэропорту российского Якутска при взлете грузового самолета Ан-12 рассыпались слитки со сплавами золота и серебра. Стоят почти $ 122 млн - более 3,2 млрд грн.

Судно летело с месторождения "Купол" на Чукотке, приземлилось на дозаправку. На борту были почти 9,3 т слитков драгоценных металлов. Их должны были доставить на завод в Красноярске для очистки. Груз плохо закрепили. Когда самолет взлетел, повредил створку люка. В тот же день на взлетно-посадочной полосе собрали 172 слитки весом 20 кг каждый.