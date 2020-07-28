Ученые из Днепра изобрели машину для утилизации медицинских отходов

Мобильная установка способна уничтожить 50 килограммов медицинского "мусора" за один час. Фото: adm.dp.gov.ua

Ученые Днепровской политехники изобрели мобильную установку, способную перерабатывать медицинские отходы быстро и с минимальными затратами.

Обрабатывающая машина за час может уничтожить 50 килограммов медицинского "мусора". Его она сжигает за 800 градусов, при этом дополнительно сжигая газы, выделяемые чтобы не загрязнять атмосферу. Об этом сообщил заместитель директора Департамента образования и науки Днепропетровской ОГА Антон Демура.

"Такая установка незаменима во время пандемии, когда количество использованных средств индивидуальной защиты постоянно увеличивается. Например, областная больница им. Мечникова всего за неделю работы накапливает до 50 кг медицинских отходов", - отметил он.

Стоит отметить, что идею для создания машины ученым подали коллеги из Перу.

По их словам, им уже заинтересовались в Германии.

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"Хотелось бы, конечно, чтобы им (изобретением) пользовались прежде всего отечественные врачи. Она удобна в эксплуатации, при небольших размеров имеет высокую производительность. А еще мобильная: легко передвигается с места на место", - рассказал руководитель группы разработчиков Роман Дычковский.

Ученые подчеркивают, что данное устройство работает на любом из доступных видов топлива с минимальными его затратами. При этом, необходимые 800 градусов достигаются всего за 2 минуты.

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