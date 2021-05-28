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Убытки от "пакетов малыша" составили 129 млн грн - Счетная палата

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Убытки от &quot;пакетов малыша&quot; составили 129 млн грн - Счетная палата
Подсчитали убытки от "пакетов малыша". Фото: Украинская правда

"Пакеты малыша" в течение 3 лет закупали под видом проектов международной технической помощи.

С 2018 года на таких закупках Украина потеряла 129 миллионов гривен, к таким выводам пришла Счетная палата, сообщает сайт ведомства.

По факту помощь не предоставлялась, но государство при этом оплачивало услуги международного посредника.

В 2018 - 2020 гг. должны были реализовываться два проекта международной технической помощи, в рамках которых и закупали "пакеты малыша". На деле же помощь не была получена, 2,5 миллиарда гривен на закупку "бэби-боксов" выделили из бюджета.

Облгосадминистрации и Минсоцполитики заплатили за услуги международного посредника 45,5 миллиона гривен. Также органы соцзащиты облгосадминистраций дополнительно неправомерно потратили на оплату услуг по управлению проектами более 83 млн грн за счет субвенций из госбюджета.

По данным аудиторов, 84% из выделенных денег (2,1 миллиарда гривен) использовали без прозрачной системы закупок и неконкурентным способом.

Материалы аудита передали в Офис генпрокурора, НАБУ и СБУ. "Счетная палата по итогам аудита рекомендует Минсоцполитики принять меры по возврату бюджетных средств в порядке возмещения причиненных убытков", - сказано в сообщении.

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Согласно закону, "пакет малыша" – государственная единовременная натуральная помощь, предоставляемая гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, которые на законных основаниях проживают на территории Украины и родили живого ребенка, за счет средств государственного бюджета.

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