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пятница, 07 февраля 2020 04:18

Убийство Даши Лукьяненко: адвокат убийцы отказался его защищать

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Убийство Даши Лукьяненко: адвокат убийцы отказался его защищать
Адвокат отказался защищать убийцу Даши Лукьяненко. Фото: Сегодня

6 февраля должно было состояться первое заседание в закрытом режиме Раздельнянского районного суда, где рассматривается уголовное дело по жестокому умышленному убийству несовершеннолетней Даши Лукьяненко.

Ранее подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко потребовал открытого суда, но ему отказали, сообщают Факты.

Преступление классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 297 (надругательство над телом) УК Украины.

Однако это заседание не состоялось. Это произошло в силу того, что от защиты подозреваемого 22-летнего Николая Тарасова отказался адвокат. Новому защитнику необходимо время на изучение материалов дела.

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Пропавшую днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области, 11-летнюю Дашу Лукьяненко разыскивали сотни людей — сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко обнаружили убитой в выгребной яме. По подозрению в убийстве был задержан 22-летний местный житель Николай Тарасов.

21 июня Тарасов был помещен в СИЗО без права внесения залога, в августе суд постановил направить мужчину в медицинское учреждение для проведения комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

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