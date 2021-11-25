"Убегайте подальше" - синоптик предупредила украинцев об опасности

Пятница в Украине будет ветреной, но бездождевой. Фото: pixabay.com

В пятницу, 26 ноября, погода в Украине будет ветреной. Южный ветер разгонится до 7-12 м/с. Порывы возможны до штормовых – 15-22 м/с.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Завтра дождей будет мало. Опадать будут только вечером на крайнем западе Украины и южных районах Одесской области.

"Температура воздуха в течение дня повысится, ожидается +4…10°C. На востоке и на северо-востоке свежее, +2...5°C, а ночью еще и поморозит, -3...7°C", - сообщила Диденко.

Маловероятны осадки и в Киеве, но предполагается сильный ветер.

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"Убегайте подальше от старых ветвистых деревьев, билбордов, закрепляйте все, что легко падает и разносится ветром. И особенно внимательно выбирайте место стоянки для вашего автомобиля", - подчеркнула Диденко.

В ближайшую ночь в столице около 0°C, завтра днем ​​до +7°C.

На выходных, 27-28 ноября, в Украину вернутся периодические дожди, будет тепло и ветрено.

В этом году погода в декабре на территории Украины будет близка к климатической норме. В декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туман и гололед.