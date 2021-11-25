Сегодня в Украине будет сухо и холодно

По всей стране осадки не прогнозируются. Фото: Pexels

25 ноября на территории Украины будет сухо и холодно.

Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

Прогнозируется облачная погода с прояснениями. Осадков не будет. Утром в западных областях местами туман. В Центре на дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем ​​будет от +6...1°С. На Западе и Севере температура +6...-4°С. В южных областях – +7°С. На Востоке днем ​​+5...3°С.

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В Киеве 25 ноября облачно с прояснениями. Погода в северных областях Днем без осадков. Скорость юго-западного ветра 5-10 м/с. Температура воздуха +5...3°С

В этом году погода в декабре на территории Украины будет близка к климатической норме. В декабре отмечены сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туман и гололед.