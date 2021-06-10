УАФ договаривается с УЕФА о лозунге на футболках сборной

Украинская ассоциация футбола пытается оставить надпись "Героям слава!" на форме сборной Украины, которую запретила УЕФА.

Об этом сообщил анонимный источник из Ассоциации футбола Украины, пишет Tribuna.com.

По его словам, идут переговоры с УЕФА по этому вопросу.

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Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко опубликовал фото новой формы сборной Украины. На ней изображена карта Украины с очертаниями аннексированного РФ Крыма. Сзади под воротником есть надпись "Слава Україні!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".

10 июня УЕФА позволило оставить на экипировке лозунг "Слава Україні!" и карту. Надпись "Героям слава!" потребовали убрать, поскольку в сочетании с первой она, по мнению УЕФА, несет политический подтекст. Такое решение УЕФА принял после запроса со стороны Российской футбольного союза.