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четверг, 10 июня 2021 14:08

УАФ договаривается с УЕФА о лозунге на футболках сборной

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Украинская ассоциация футбола пытается оставить надпись "Героям слава!" на форме сборной Украины, которую запретила УЕФА.

Об этом сообщил анонимный источник из Ассоциации футбола Украины, пишет Tribuna.com.

По его словам, идут переговоры с УЕФА по этому вопросу.

Автор: facebook.com/andriy.pavelko
  Лозунг "Героям слава!" изображен на внутренней стороне верха формы украинской сборной
Лозунг "Героям слава!" изображен на внутренней стороне верха формы украинской сборной

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Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко опубликовал фото новой формы сборной Украины. На ней изображена карта Украины с очертаниями аннексированного РФ Крыма. Сзади под воротником есть надпись "Слава Україні!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".

10 июня УЕФА позволило оставить на экипировке лозунг "Слава Україні!" и карту. Надпись "Героям слава!" потребовали убрать, поскольку в сочетании с первой она, по мнению УЕФА, несет политический подтекст. Такое решение УЕФА принял после запроса со стороны Российской футбольного союза.

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Дата
10
июня

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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