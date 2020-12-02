У Земли астрономы заметили загадочный объект

 
Ексклюзивы
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 297
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4608
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 207
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2052
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2700
Фото
Все фото
3
7
7
5
5
Таможенники поймали мужчину с партией украшений из янтаря: фото
Таможенники поймали мужчину с партией украшений из янтаря: фото
После 5 лет реставрации Андреевскую церковь откроют для посетителей
После 5 лет реставрации Андреевскую церковь откроют для посетителей
&quot;Биржа труда оплачивает жилье и коммунальные&quot; - украинка о жизни в Германии
"Биржа труда оплачивает жилье и коммунальные" - украинка о жизни в Германии
Вместо звезды - шляпа волшебника: на главной елке страны уже красуется верхушка
Вместо звезды - шляпа волшебника: на главной елке страны уже красуется верхушка
&quot;Перед Рождеством выплачивают дополнительную зарплату &quot; - украинка о жизни в Германии
"Перед Рождеством выплачивают дополнительную зарплату " - украинка о жизни в Германии
Видео
Все видео
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Летали на дельтаплане: контрабандистов поймали на горячем
Летали на дельтаплане: контрабандистов поймали на горячем
Представили книгу воспоминаний о Революции достоинства
Представили книгу воспоминаний о Революции достоинства
Цифры не радуют: обновили статистику по коронавирусу в Украине
Цифры не радуют: обновили статистику по коронавирусу в Украине
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 297
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 180
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 432
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4608
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 декабря 2020
1 Просмотров: 225
Експеримент
Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено ...
среда, 02 декабря 2020 20:58

У Земли астрономы заметили загадочный объект

  Комментировать

  Астрологи прогнозируют, что объект вернется в феврале или марте следующего года. Фото: Twitter
Астрологи прогнозируют, что объект вернется в феврале или марте следующего года. Фото: Twitter

В ночь на 1 декабря рядом с Землей прошел неизвестный объект, который вернулся в Солнечную систему.

Ученые пока могут только догадываться, что это было. Об этом сообщается на Twitter-странице Virtual Telescope.

Как отмечается, диаметр объекта - от 5 до 10 метров. Расстояние его полета от Земли составляла менее 50 тысяч километров.

По словам ученых, объект вернется в феврале или марте 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые развеяли популярный миф о глобальном потеплении

Впервые его заметили 17 сентября 2020. Сначала ученые думали, что это астероид. Позже они поняли, что он движется с меньшей скоростью. Объект назвали мини-месяцем.

Некоторые ученые высказали предположение, что это может быть ракета-носитель Атлас-Центавр, которую запустили в середине 1960-х годов. Surveyor 2 отделилась от степени, но через день управление космическим кораблем была потеряна. Есть информация, что она врезалась в Луну. Но Атлас-Центавр исчезла на неизвестной орбите вокруг Солнца.

На Луне почву на глубину 2 м пробурил китайский космический аппарат Chang'e-5, который 2 декабря успешно приземлился на его поверхности. Также устройство собрал образцы геологической породы и упаковал их в контейнер, чтобы затем доставить на Землю.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Земли астрономы заметили загадочный объект». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

В Париже не нашли девственниц

Женился за 4 ч. до штурма. 6 лет без Ивана Банеры

Миллионер притворялся бомжом, чтобы не платить налоги

Генпрокурору Венедиктовой осталось 30 дней на результат

Вывел на подиум мужчину в джинсах и без галстука - чем запомнился Версаче

Наркобарона застрелил снайпер

Мятежный полковник предотвратил ввода российских войск

Польша и Канада сделали заявление по Украине

Командиры украл казну й сбежал к врагу

Князь победил братьев и занял престол

Год назад обнаружили первый случай неизвестной пневмонии в Китае

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 44067
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 3 Просмотров: 32166
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 15444
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 11070
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 9279
Общество
ВОЗ рекомендовала носить маски на улице
ВОЗ рекомендовала носить маски на улице Просмотров: 198
На Прикарпатье спасли колонию краснокнижных летучих мышей
На Прикарпатье спасли колонию краснокнижных летучих мышей Просмотров: 90
Зґвалтування в Кагарлику: дело передали в суд
Зґвалтування в Кагарлику: дело передали в суд Просмотров: 225
Назвали стоимость новогоднего декорирования Офиса президента
Назвали стоимость новогоднего декорирования Офиса президента Просмотров: 216
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
 Просмотров: 927
Больше всего комментируют
3
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
2
Иначе будет измена крупнейшего масштаба - Арахамия объяснил компромиссы относительно декларирования
1
Експеримент
1
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
Голосов: 54152
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть