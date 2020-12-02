У Земли астрономы заметили загадочный объект

Астрологи прогнозируют, что объект вернется в феврале или марте следующего года. Фото: Twitter

В ночь на 1 декабря рядом с Землей прошел неизвестный объект, который вернулся в Солнечную систему.

Ученые пока могут только догадываться, что это было. Об этом сообщается на Twitter-странице Virtual Telescope.

Как отмечается, диаметр объекта - от 5 до 10 метров. Расстояние его полета от Земли составляла менее 50 тысяч километров.

По словам ученых, объект вернется в феврале или марте 2021 года.

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Впервые его заметили 17 сентября 2020. Сначала ученые думали, что это астероид. Позже они поняли, что он движется с меньшей скоростью. Объект назвали мини-месяцем.

Некоторые ученые высказали предположение, что это может быть ракета-носитель Атлас-Центавр, которую запустили в середине 1960-х годов. Surveyor 2 отделилась от степени, но через день управление космическим кораблем была потеряна. Есть информация, что она врезалась в Луну. Но Атлас-Центавр исчезла на неизвестной орбите вокруг Солнца.

На Луне почву на глубину 2 м пробурил китайский космический аппарат Chang'e-5, который 2 декабря успешно приземлился на его поверхности. Также устройство собрал образцы геологической породы и упаковал их в контейнер, чтобы затем доставить на Землю.