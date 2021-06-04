У Украины есть три фронта: крымский, донбасский и азовский - Бессмертный

Роман Бессмертный: "Во главе Украинского государства человек, который не собирается в этой войне побеждать". Фото: Тарас ПОДОЛЯН, Gazeta.ua

Президент Украины хочет прекратить войну, а не победить в ней. Команды о прекращении огня отдаляют армию от главнокомандующего. Война идет не только на территории Украины, но и на Черном море.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал дипломат Роман Бессмертный.

"Владимир Зеленский когда-то выдал фразу, что некогда заниматься стратегией, потому что нужно прекратить войну, – говорит он. – Это абсурд. Войны не откладываются, не прекращаются – в них или побеждают, или терпят поражение. Третьего варианта нет. Эта терминологическая неадекватность – не оговорка. Это Фрейд. Во главе Украинского государства человек, который не собирается в этой войне побеждать. Он хочет прекратить ее. Это значит – сделать бесконечной.

Кто этот нарратив сюда продавливает? Безусловно, Россия. Что легче – поразить врага или дать команду не стрелять? Вот и возникает напряжение между армией и верховным главнокомандующим, между обществом и властью".

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Украинская власть совсем не уделяет внимания войне на море, считает Роман Бессмертный.

"У Украины есть три фронта: крымский, донбасский и азовский. О последнем совсем ничего не говорится. Он исчез с радаров. Нет осознания, что в Черном море тоже идет война. Противостояния, которые там велись, вызывали полное уничтожение флотов. Если бы морские соглашения по использованию Черного моря были выполнены, то на Россию уже давно бы накинули петлю. Пока что в Киеве не понимают, что война идет и на суше, и на море", – отмечает дипломат.

Полное интервью с Романом Бессмертным читайте в журнале "Країна"

Зеленский предложил Путину провести встречу в Ватикане. Президент Украины заявил, что сначала будет говорить о завершении войны на Донбассе и отводе российских войск, а уже потом о восстановлении отношений. В то же время Путин не желает обсуждать с Зеленским ситуацию на Донбассе. Поэтому неизвестно, готов ли президент России ехать в третью страну для переговоров.