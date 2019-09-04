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среда, 04 сентября 2019 14:20

У президента Словении есть идея, как приблизить Украину к Европе

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У президента Словении есть идея, как приблизить Украину к Европе
Борут Пахор инициировал предоставление "особого статуса" Украины и Турции в ЕС. Фото: www.peoples.ru

Глава соседней Словении Борут Пахор предлагает Европейскому Союзу предоставить Украине и Турции "особый статус".

Политик также считает, что странам Западных Балкан надо дать полноценное членство в ЕС, сообщает Anadolu.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу против этой идеи словенского лидера.

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"Я не знаю, что изменило его мнение. Вероятно, Макрон и некоторые другие. Но должен быть принцип преемственности государства, а также ЕС" - сказал Чавушоглу.

По словам турецкого политика, страна готова открыть новую главу в переговорах с ЕС, если вопрос будет касаться стандартов и обязательств.

Турция подала заявку на членство в Европейском экономическом сообществе (предшественник ЕС) в 1987-м. Она получила право на членство в ЕС в 1997-м, а переговоры о присоединении начались в 2004-м. Однако переговоры остановились в 2007-м из-за возражений администрации кипрских греков, а также из-за позиции Германии и Франции.

США ждут от президента Владимира Зеленского преданность реформам, борьбу с коррупцией, продолжение деолигархизации и сближение с ЕС и НАТО.

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