У президента просят защиты от рейдерства

Министерство юстиции подозревают в покрытии схем рейдерства.

Представители государственной власти и украинского бизнеса инициируют создание рабочей группы при новой администрации президента для выработки действенных механизмов против рейдерства. Об этом заявили в столице 21 июня во время круглого стола "Право собственности как основа инвестиционной привлекательности Украины".

Прецедентом стали частые случаи рейдерского захвата частной собственности и давление на бизнес-сообщество. В частности, захват в ночь на 29 мая 2019 ЖК Чайка в пригороде Киева, в котором проживает 16 тысяч человек. Около 100 человек спортивного телосложения захватили паркинг, аргументируя это изменением директора компании-застройщика "Омокс".

"У меня забрали бизнес очень цинично. Я был единственным владельцем, при этом я никогда никого не допускал в свою компанию. Компания всегда рассчитывалась за долги и всегда выполняла свои финансовые обязательства. Никаких проблем у меня не было. Ночью мое имущество переписали и компания полностью перешла с меня и моей жены на компанию управления активами, в которой нет части. Частью обладают фонды, а фондами владею я. Таким образом, была переписана компания с помощью поддельных документов ", - говорит Алексей Кулагин, управляющий владелец "Омокс".

По словам главы компании под видом государственного регистратора гражданина Прошкина в базу внесли изменения о праве собственности. Есть все законные основания считать данное лицо фиктивным. Алексей Кулагин считает, что к данной схеме рейдерства причастны высшие лица государства, в том числе представители Министерства Юстиции. При Министерстве работает специальная комиссия, которая рассматривает такие жалобы. Комиссия не несет судебных функций, только рассматривает правомерность действий каждого конкретного регистратора по которому поступает жалоба. На сегодня адвокаты Кулагина смогли приостановить право вносить изменения в базу регистратором Прошкиным, который причастен и к другим переписям имущества.

"Мы будем инициировать вопрос передачи прав уголовного производства в центральный аппарат. Потому что вопрос действительно не стандартный. И то, что я сегодня услышал о Прошкине, как вы говорите фиктивная личность, которая не существует, и которая уже очень много таких эпизодов выполнила. И главное наша структура обязана заниматься в пределах своей компетенции. Наша подследственность это уголовные преступления совершенные правоохранителями, судьями и госслужащими категории А - это министр и замминистра ", - говорит Олег Корецкий, руководитель 1-го следственного управления Центрального Государственного бюро расследований.

"Хочу конструктивно предложить будущим депутатам - усилить ответственность. В законодательстве мы имеем статьи, имеющие отношение к рейдерству, к хозяйственной деятельности. Но эти статьи предусматривают наказание за преступления средней тяжести до 5 лет лишения свободы. Как правило никто из судей не будет арестовывать лиц, которые принимали участие в рейдерстве. Поэтому, наказание надо сделать как за разбой. Перенести его в классификацию особо тяжких, которые предусматривают наказание 10-12 лет. И самое главное, следует провести чистку кадров ", - сказал Владимир Комков, экс-член Высшего совета правосудия.





Больше всего под рейдерские захваты попадают сектора строительного, аграрного и IT-бизнеса. Данная ситуация провоцирует отток международных инвестиций из Украины, поскольку государство не гарантирует правовую защиту бизнеса. Участники круглого стола обратятся к президенту, чтобы остановить произвол и разработать действенные методы противодействия рейдерству. К инициативе присоединились общественные организации, адвокаты и народные депутаты.

ЖК "Чайка" расположен в с. Чайки Киевской области. В комплекс входит 38 многоэтажных домов, в них проживают около 16 тыс. жителей. Конфликт вокруг жилого комплекса разгорелся еще 2018 года. Счета компании-застройщика "Омокс" были арестованы Печерским судом Киева. Через 9 месяцев судебных заседаний решение приняли в пользу Алексея Кулагина.